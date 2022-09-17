منتخب مصر يختتم تدريباته في برج العرب.. وراحة 24 ساعة
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 20:07
كتب : بسام أبو بكر
اختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته على استاد برج العرب قبل الراحة الأخيرة.
يأتي ذلك استعدادا لمواجهة النيجر وليبيريا وديا، والمقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.
وستقام المباراتين في استاد الإسكندرية.
وبدأ المران بفقرة تدريبية ثم تقسيمة حرص فيتوريا على متابعتها من مدرجات استاد برج العرب.
وحضر المران عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر حسين ومحمد بركات.
ويحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعا غدا -الأحد- على أن يعود لاستئناف المعسكر يوم الإثنين 19 سبتمبر في برج العرب أيضا.
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