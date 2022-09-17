بعد اعتذار فتحي.. الصغير يقود مران حراس الإسماعيلي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 19:48

كتب : بسام أبو بكر

سعفان الصغير وحراس الإسماعيلي

قاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الإسماعيلي، تدريب الحراس الذى أقيم مساء اليوم -السبت- على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، وذلك خلفا لمحمد فتحي.

وكان حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش، قد أعلن صباح اليوم اعتذار محمد فتحي عن استكمال مهمته مع الفريق لظروف خاصة.

وأدي حراس الدراويش خلال المران مجموعة من الحصص البدنية الشاملة سعياً لرفع المعدلات البدنية.

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بالإضافة إلى ذلك خضع الحراس لتدريبات حول كيفية التعامل مع العرضيات والتسديدات بعيدة المدى.

واستأنف الإسماعيلي تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة.

وشهد المران مشاركة الوافد الجديد باسم مرسي لينضم إلى زملائه التونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

الإسماعيلي الدوري المصري سعفان الصغير
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