عبد الناصر محمد مديرا رياضيا لـ إنبي

أصبح عبد الناصر محمد مديرا رياضيا لنادي إنبي.

وأعلن أيمن الشريعي رئيس النادي البترولي عبر FilGoal.com: "عبد الناصر محمد أصبح مديرا رياضيا لإنبي بعدما تولى من قبل منصب مدير الكرة في النادي".

وبعد دقائق قليلة أعلن النادي بشكل رسمي الأمر.

قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى تعيين كابتن عبد الناصر محمد في منصب المدير الرياضي للنادي. الجدير بالذكر أن كابتن عبد الناصر محمد أحد أهم أعمدة نادى إنبى الإدارية والفنية على مدار تاريخه ، كما أنه تدرج فى مناصب عديدة وهامة خلال عمله بالنادي .#نادى_إنبى pic.twitter.com/6aYYg1iCxr — Enppi Club (@Enppi_Club) September 17, 2022

وأعلن نادي إنبي منذ قليل تعيين أحمد كشري مديرا فنيا بدلا من جورفان فييرا.

ووقع المدرب عقدا مدته موسمين، ليستمر حتى صيف 2024.

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى :

محمد إسماعيل مديراً للكرة

أحمد كشرى مديراً فنياً

أحمد رجب مدرباً عاما

هانى عبدالله مدرباً

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدرباً لحراس المرمى

تامر سيد مديراً إدارياً

إسلام إمام محمدين إدارياً

معتز صبرى إدارياً

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبدالله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات

وخاض إنبي 13 مباراة تحت قيادة فييرا في الدوري، وحقق الفوز في 3 مباريات فقط، مقابل 5 هزائم و5 تعادلات.

وضمن إنبي البقاء في الدوري، فيما ودع كأس مصر على يد البنك الأهلي، وخرج من نصف نهائي كأس الرابطة على يد فيوتشر.