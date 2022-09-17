عبد الناصر محمد مديرا رياضيا لـ إنبي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 19:43

كتب : حامد وجدي

عبد الناصر محمد - أيمن الشريعي - نادي إنبي

أصبح عبد الناصر محمد مديرا رياضيا لنادي إنبي.

وأعلن أيمن الشريعي رئيس النادي البترولي عبر FilGoal.com: "عبد الناصر محمد أصبح مديرا رياضيا لإنبي بعدما تولى من قبل منصب مدير الكرة في النادي".

وبعد دقائق قليلة أعلن النادي بشكل رسمي الأمر.

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وأعلن نادي إنبي منذ قليل تعيين أحمد كشري مديرا فنيا بدلا من جورفان فييرا.

ووقع المدرب عقدا مدته موسمين، ليستمر حتى صيف 2024.

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى:

محمد إسماعيل مديراً للكرة

أحمد كشرى مديراً فنياً

أحمد رجب مدرباً عاما

هانى عبدالله مدرباً

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدرباً لحراس المرمى

تامر سيد مديراً إدارياً

إسلام إمام محمدين إدارياً

معتز صبرى إدارياً

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبدالله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات

وخاض إنبي 13 مباراة تحت قيادة فييرا في الدوري، وحقق الفوز في 3 مباريات فقط، مقابل 5 هزائم و5 تعادلات.

وضمن إنبي البقاء في الدوري، فيما ودع كأس مصر على يد البنك الأهلي، وخرج من نصف نهائي كأس الرابطة على يد فيوتشر.

عبد الناصر محمد إنبي أيمن الشريعي
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