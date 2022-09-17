كشري لـ في الجول: طموح إنبي كبير وأهدافنا مشتركة

شدد أحمد كشري المدير الفني الجديد لنادي إنبي على أن الفريق البترولي لديه طموح كبير في الدوري الموسم المقبل.

وأعلن إنبي رسميا تعاقده مع أحمد كشري لتدريب الفريق، وذلك في بيان رسمي، خلفا للمدرب السابق جورفان فييرا.

وقال كشري لـFilGoal.com: "المفاوضات مع إنبي بدأت منذ أسبوع عن طريق أيمن الشريعي رئيس النادي وبعد الاجتماع معه اتفقنا على كل شيء".

وأضاف "الشريعي أكد لي أن إنبي يريد مدرب طموح ويمتلك القدرة على اكتشاف النجوم من قطاع الناشئين، وهذه أهداف مشتركة بيننا".

وأكمل "الشريعي أكد لي أن القرار جاء بتأييد المجلس بالكامل".

وأردف "أجتمعت مع لجنة الكرة وتم الاتفاق على التوقيع لمدة موسمين وأنا معجب بفكر رئيس النادي ومشروع إنبي، فالنادي يطمح لتحقيق مركز جيد وظهور الشباب بطريقة جيدة".

وأتم تصريحاته "شرف كبير لي تولي قيادة إنبي لأنه ناد ولد كبيرا وأتمنى تحقيق النتائج الجيدة معه ونطمح لتقديم كرة قدم مميزة خلال الموسم الجديد، والناشئين في النادي معظمهم ينضم للمنتخبات الوطنية وسيكون لهم دورا مميزا".