إنبي يتعاقد مع كشري لتدريب الفريق ويعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

أعلن إنبي رسميا تعاقده مع أحمد كشري لتدريب الفريق، وذلك في بيان رسمي، خلفا للمدرب السابق جورفان فييرا.

ووقع المدرب عقدا مدته موسمين، ليستمر حتى صيف 2024.

وقال إنبي في بيانه:

قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديرا للكرة.

جاء القرار بعد ترشيح وبإجماع أعضاء لجنة الكرة المشكلة من: شريف أبو الغيط وعبد الناصر محمد ومصطفى منصور وخالد متولى وحسين أمين ومحمد إسماعيل وإبراهيم محمد.

وتم توقيع العقد بين نادى إنبى وأحمد كشرى عصر اليوم بمقر النادى بحضور أيمن الشريعى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس خالد كمال وشريف أبو الغيط وأيمن جاد ومحمد السيد وأحمد الخشاب، بالإضافة للمدير التنفيذى محمد رفاعى.

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى:

محمد إسماعيل مديراً للكرة

أحمد كشرى مديراً فنياً

أحمد رجب مدرباً عاما

هانى عبدالله مدرباً

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدرباً لحراس المرمى

تامر سيد مديراً إدارياً

إسلام إمام محمدين إدارياً

معتز صبرى إدارياً

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبدالله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات

وخاض إنبي 13 مباراة تحت قيادة فييرا في الدوري، وحقق الفوز في 3 مباريات فقط، مقابل 5 هزائم و5 تعادلات.

وضمن إنبي البقاء في الدوري، فيما ودع كأس مصر على يد البنك الأهلي، وخرج من نصف نهائي كأس الرابطة على يد فيوتشر.