رئيس النجوم لـ في الجول: عرضان من المصري والمقاولون لضم دياسطي
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:58
كتب : حامد وجدي
تحدث محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن لاعبه محمود دياسطي، والعروض المقدمة له في الآونة الأخيرة.
محمود دياسطي
النادي : النجوم
وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك عرضان من المصري والمقاولون العرب لضم محمود دياسطي".
وأضاف "دياسطي أفضل من محمود صابر الذي انتقل إلى بيراميدز".
وولد دياسطي عام 2000، وتم تصعيده إلى الفريق الأول حين كان النجوم في الدوري الممتاز.
ولعب دياسطي مع الفريق في الممتاز، ثم في الدرجة الثانية حين هبط، واستمر مع الفريق رغم هبوطه إلى القسم الثالث.
ويجيد دياسطي اللعب في مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.
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