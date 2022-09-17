مران الأهلي – تأهيل أفشة وشريف واجتماع بين كولر واللاعبين

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المرحلة المقبلة وما تتضمنها من مواجهات ودية للفريق.

كما خصص الجهاز الفني خلال المران عددًا من الفقرات التدريبية للكرة الطائرة بالقدم، فضلا عن جانب من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بقية فقرات المران.

وحصل الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة على راحة ‏من التدريبات وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص الذي يشتمل على المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيز اللاعبين للعودة ‏الكاملة للتدريبات.‏

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية ‏الطبية وإنهما حصلا اليوم على راحة، على أن يعودا غدًا للمشاركة في التدريبات والاطمئنان ‏بشكل كامل على جاهزيتهما.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية بعد إجرائه عملية "فتق في جدار البطن" ‏بينما محمد شريف تعرض ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة.