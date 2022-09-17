الأهلي يكشف موقف معلول وديانج من المشاركة مع تونس ومالي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:42

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن موقف ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج من المشاركة مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي المقبل.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "ديانج شارك في مران أمس بشكل طبيعي وسافر للالتحاق بمعسكر منتخب مالي".

وأضاف "أما معلول شارك بشكل طبيعي في مران اليوم السبت، ويتوجه غدا إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده".

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ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا.

بينما يستعد الأهلي لمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد حارس مرمى فريق 2003، وإسلام عبد الله من فريق 2003، وحمدي موسى من فريق 2002.

وذلك بسبب غياب العديد من اللاعبين للانضمام لصفوف المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

علي معلول أليو ديانج الأهلي
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