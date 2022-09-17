الثامن بتوقيع ليفاندوفسكي.. برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز على إلتشي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

تغلب برشلونة على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

سجل للفريق الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 34 و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 41.

انتهت قبل أن تبدأ

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فتحت المباراة أبوابها مبكرا أمام برشلونة بطرد جونزالو فيردو إثر تدخل عنيف في الدقيقة 14.

وتوالت الفرص الكتالونية من ممفيس ديباي في الدقيقة 24 والتي تصدى لها الحارس إدجار باديا، ثم من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 26 برأسية تصدى لها الحارس أيضا.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي وتسديدة من ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 41 أضاف ديباي الثاني بعد تمريرة من بالدي، ولكنه تسلمها وراوغ المدافع جون شيتاويا ببراعة قبل التسجيل.

الثالث لم يتأخر ولكنه ألغي بداعي التسلل، حيث مرر عثمان ديمبيلي يمرر إلى ليفاندوسكي الذي تسلم ولكن خرجت التسديدة سيئة ليبعدها الحارس ثم يتابعها بيدري في الشباك.

وتعرض فرانسيسكو رودريجيز مدرب إلتشي للطرد بسبب الاعتراض في ذلك التوقيت.

الثامن

مع بداية الشوط الثاني حل جافي بدلا من فرانك كيسي في صفوف برشلونة.

ولم يتأخر الثالث المحتسب هذه المرة أيضا، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي من متابعة في الدقيقة 48.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 60 أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة 3 تبديلات بنزول أنسو فاتي وهيكتور بيليرين ورافينيا بدلا من ممفيس ديباي وإريك جارسيا وعثمان ديمبيلي.

وفي الدقيقة 72 حل فيران توريس بدلا من روبرت ليفاندوفسكي.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غدا -الأحد- دربي العاصمة الإسبانية في ضيافة غريمه أتلتيكو مدريد.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

برشلونة إلتشي الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي
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