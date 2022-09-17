انتهت البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (34) (28) الترجي.. فوز الأبيض

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والترجي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس والتي تقام في تونس.

ويتأهل بطل المسابقة لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

المباراة مذاعة على قناة الوطنية التونسية 1.

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نهاية اللقاء.. 34-28

ق 27: الزمالك 32-27 الترجي

ق 24: طرد حسن قداح لاعب الزمالك

ق 23: الفارق 6 أهداف.. 28-22

ق 17: الزمالك يوسع الفارق لـ 5 أهداف.. 25-20.

ق 12 تقدم الزمالك يصل لفارق 4 أهداف.. 21-17

ق 7: 20-17 للزمالك

ق 3: الزمالك يتقدم 18-15 على الترجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 16-13

ق 30: كريم هنداوي يتألق بالتصدي لرمية جزائية

ق 28: 15-13 للزمالك

ق 23: الزمالك يتقدم 13 -12

ق 18: 10-10 التعادل يعود بين الفريقين

ق 13: 8-7 الترجي يقلص الفارق

ق 10: الزمالك يوسع الفارق لتصبح النتيجة 7-4

ق 7: الزمالك يتقدم وتصبح النتيجة 4-3

ق 4: البداية ساخنة للغاية 2-2

بداية اللقاء

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