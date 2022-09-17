انتهت البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (34) (28) الترجي.. فوز الأبيض
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والترجي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس والتي تقام في تونس.
البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس | كرة يدانتهت 18:30
ويتأهل بطل المسابقة لكأس العالم للأندية لكرة اليد.
المباراة مذاعة على قناة الوطنية التونسية 1.
بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنــــــــــــــــــا.
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نهاية اللقاء.. 34-28
ق 27: الزمالك 32-27 الترجي
ق 24: طرد حسن قداح لاعب الزمالك
ق 23: الفارق 6 أهداف.. 28-22
ق 17: الزمالك يوسع الفارق لـ 5 أهداف.. 25-20.
ق 12 تقدم الزمالك يصل لفارق 4 أهداف.. 21-17
ق 7: 20-17 للزمالك
ق 3: الزمالك يتقدم 18-15 على الترجي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 16-13
ق 30: كريم هنداوي يتألق بالتصدي لرمية جزائية
ق 28: 15-13 للزمالك
ق 23: الزمالك يتقدم 13 -12
ق 18: 10-10 التعادل يعود بين الفريقين
ق 13: 8-7 الترجي يقلص الفارق
ق 10: الزمالك يوسع الفارق لتصبح النتيجة 7-4
ق 7: الزمالك يتقدم وتصبح النتيجة 4-3
ق 4: البداية ساخنة للغاية 2-2
بداية اللقاء