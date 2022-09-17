جواو موتا يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الإسماعيلي

كشف البرتغالي جواو موتا حقيقة اقترابه من تدريب الإسماعيلي.

وربطت بعض التقارير مدرب الهلال السوداني السابق لتدريب الدراويش.

وقال موتا لـ FilGoal.com: "أعلم أن اسمي ضمن المرشحين لتدريب الإسماعيلي".

وأضاف "لكن لم يتحدث معي أحد من النادي بشكل رسمي".

وواصل "أريد تدريب الإسماعيلي بالفعل من أجل إعادة الفريق لمستواه الكبير، هذا ما أتمناه، لكن لم يتحدث معي أحد من النادي بعد".

وسبق أن خاض موتا أكثر من تجربة في الوطن العربي أبرزها دبا الحصن وحاتا في الإمارات والخليج السعودي ومنتخب السعودية للشباب.

وأقيل موتا من تدريب الهلال في يونيو الماضي بسبب سوء النتائج.

وصرّح يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "على مسؤوليتي الشخصية وبنسبة 200% فالمدير الفني المقبل للإسماعيلي سيكون أجنبيا".

وكان الإسماعيلي قد أعلن تعيين البرتغالي هيلدر كريستوفاو قبل يومين قبل أن يحذف فيديو الإعلان الرسمي.