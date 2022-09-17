كأس العالم بدون رويس؟ دورتموند يظفر بـ "دربي الرور" وينقض على الصدارة بالفوز على شالكه

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

إصابة ماركو رويس

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه شالكه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الألماني.

وتعرف المباراة الكلاسيكية للبوندسليجا بين دورتموند وشالكه باسم "دربي الرور"، نسبة إلى نهر الرور الذي يفصل مدينة دورتموند عن مدينة جيلسنكيرشن معقل شالكه.

سجل هدف المباراة الوحيد البديل يوسوفا موكوكو بعد تمريرة من ماريوس وولف في الدقيقة 79.

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وشهدت المباراة حدثا مؤسفا في شوطها الأول، حيث أصيب ماركو رويس نجم دورتموند ليخرج محمولا على "نقالة".

وحل جيوفاني رينا بدلا من رويس في الدقيقة 32.

وتهدد الإصابة مشاركة رويس في كأس العالم مع منتخب ألمانيا، حيث لا تبدو هينة.

ورفع الفوز رصيد دورتموند إلى 15 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة يونيون برلين (14 نقطة) مع فولفسبورج، وفرايبورج (13 نقطة) مع هوفنهايم غدا الأحد.

وتنطلق نهائيات كأس العالم 2022 على أراضي قطر في 20 نوفمبر المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة مع اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

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