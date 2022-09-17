نوير يكتوي بما أذاقه للمهاجمين.. خسارة بايرن ميونيخ الأولى ونهاية رحلة 87 مباراة

سقط بايرن ميونيخ على يد مضيفه أوجسبورج بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الألماني، لينال خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

حاول ليروي ساني في الدقيقة 17 بكرة تصدى لها الحارس رافال جيكيفش.

فيما كاد أوجسبورج يقتنص التقدم في الشوط الأول برأسية قوية من ماكسميليان باور، ولكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأتى الهدف في الدقيقة 59 بواسطة ميرجيم بيريشا، بعد تمريرة من إياجو.

مرة أخرى تمكن جيكيفش من إيقاف بايرن في الدقيقة 73 وتحديدا ساني، حيث أبعد تسديدته إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 95 تقدم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ إلى منطقة جزاء الخصم، وبالفعل تلقى العرضية من الركنية ولعبها نوير بالرأس، ولكن جيكيفش أوقفه في لقطة خرافية.

ويعيش بايرن ميونيخ أسوأ بداية له منذ موسم 2010-2011، حيث جمع 12 نقطة فقط في أول 7 مباريات بالدوري.

وفشل البافاري في التسجيل بمباراة في الدوري الألماني منذ تعادله مع لايبزج سلبيا في 9 فبراير 2020، وبذلك تنتهي مسيةر التسجيل المتتالي عند 87 مباراة.

ويحتل بايرن المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر مؤقتا.

فيما يحتل أوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.