دوري NBA – لوس أنجلوس ليكرز يضم دينيس شرودر

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

دينيس شرودر لاعب ليكرز

أعلن فريق لوس أنجلوس ليكرز التعاقد رسميا مع النجم الألماني دينيس شرودر.

وعاد شرودر إلى فريق ليكرز من جديد بعدما رحل عنه الموسم الماضي، وذلك استعدادا للمنافسة بقوة في المنطقة الغربية في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.

وانضم شرودر لصفوف لوس أنجلوس لمدة موسم واحد مقابل 2.6 مليون دولار.

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ويقدم شرودر مستوى مميز مع منتخب ألمانيا في كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة الجارية ووصل مع بلاده إلى نصف النهائي.

وقبل رحيله عن صفوف ليكرز في الموسم الماضي عرض لوس أنجلوس على شرودر التجديد لمدة 4 مواسم مقابل 85 مليون دولار، لكنه رفض وقرر الرحيل.

انضمام شرودر إلى لوس أنجلوس يفتح الباب أمام إمكانية جلوس راسيل وستبروك نجم الفريق على مقاعد البدلاء في الموسم المقبل.

وبذلك تصبح قائمة لوس أنجلوس ليكرز تضم العديد من النجوم على رأسهم ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز وراسيل وستبروك وباتريك بيفيرلي، وغيرهم من اللاعبين الشباب.

NBA لوس أنجلوس ليكرز دينيس شرودر
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