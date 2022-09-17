جريليش: الجميع يتحدث عني بسبب القيمة التي أتيت بها

وجه جاك جريليش لاعب ماشنسر سيتي الشكر لمدربه بيب جوراديولا عقب مباراة ولفرهامبتون.

وفاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في ثامن جولات المسابقة.

وقال جوارديولا عبر "بي تي سبورت": "علي شكر بيب جوارديولا لأنه منحني الفرصة لكي أتواجد اليوم بعد أدائي الغير جيد يوم الأربعاء أمام دورتموند".

وأضاف "تعرضت للانتقاد وهم على حق. يجب علي تسجيل وصنع أهداف أكثر. الجميع دائما يتحدث عني بسبب القيمة التي أتيت بها".

صاحب الـ 27 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2021 صفقة وصلت إلى 117.5 مليون يورو.

وسجل جاك جريليش وإرلينج هالاند وفيل فودين أهداف مانشستر سيتي في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيكس.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقا على أرسنال بنقطتين لكن المدفعجية لديهم مباراة أقل.

فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يونايتد في دربي مدينة مانشستر يوم 2 أكتوبر المقبل.