جوارديولا: هالاند مطالب بالاستمرارية.. وهدف فودين أنهى المعاناة أمام ولفرهامبتون

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

جوارديولا - هالاند - كانسيلو

أثنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند عقب الفوز على ولفرهامبتون.

وفاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

وقال بيب عبر بي إن سبورتس: "ما يقوم به هالاند أمرا جيدا وعليه الاستمرار في ذلك، لديه عقليه مميزة ويعرف كيف يستغل الفرص".

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وأضاف "ليس لدي خطة للتسجيل خلال الثواني الأولى في أي مباراة ولكنه دليل على جودة لاعبي الوسط والهجوم".

"سيطرنا على المباراة ولكنهم كانوا أفضل في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، وهدف فودين أنهى المعاناة بشكل كامل".

وواصل "طالبت اللاعبين بالشراسة وعدم ترك الاستحواذ والبناء بشكل جيد وخلق العديد من الفرص".

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وعن جاك جريليش قال جوارديولا عبر "بي تي سبورت": "جاك لعب بشكل جيد حقا. لقد كان قويا وسجل هدفا جيدا. نأمل أن يتمكن من تقديم أداء دولي جيد والعودة لائقا".

وأضاف: "نعرف أهمية هذه المرحلة قبل كأس العالم ونأمل أن يعود جميع اللاعبين بشكل جيد، وجاهزين لخوض الدربي".

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقا على أرسنال بنقطتين لكن المدفعجية لديهم مباراة أقل.

فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يونايتد في دربي مدينة مانشستر يوم 2 أكتوبر المقبل.

جوارديولا مانشستر سيتي هالاند
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