تحديد موعد انطلاق مباراتي مصر ضد النيجر وليبيريا وعدد الجماهير

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 16:12

كتب : Filgoal Team

منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم السبت تحديد موعد انطلاق مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام النيجر وليبيريا.

وستقام كلا المباراتين في تمام السادسة مساء في استاد الإسكندرية.

وتم السماح بحضور 5 آلاف مشجع لكلا المباراتين.

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وستكون المباراة الأولى أمام النيجر في الـ23 من شهر سبتمبر الجاري.

على أن تكون المباراة الثانية ضد ليبيريا بعدها بأربعة أيام.

وستكون هذه هي أول مرة يقود فيها المدير الفني الجديد لمنتخب مصر روي فيتوريا الفراعنة من داخل أرض الملعب منذ توليه المسؤولية خلفا لمواطنه البرتغالي كارلوس كيروش.

ويقيم منتخب مصر حاليا معسكرا في برج العرب.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن قائمة المنتخب النهائية مساء اليوم وفقا لما أوضحه اتحاد الكرة في وقت سابق.

أما القائمة الأولية فضمت التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).

وسيعقد فيتوريا مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل المعسكر الأول تحت قيادته.

وشهدت القائمة غياب لاعبي الزمالك لارتباطهم بمواجهة إيليكت التشادي غدا الأحد في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

مصر النيجر ليبيريا
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