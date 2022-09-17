هالاند التاريخي وهدايا دي بروين ضمن أرقام فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون

عاد مانشستر سيتي بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب مولينيكس.

وفاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

وسجل جاك جريليش وإرلينج هالاند وفيل فودين أهداف مانشستر سيتي.

فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون شهد تحقيق عدد من الأرقام عن طريق الثنائي إرلينج هالاند وكيفين دي بروين.

هالاند

هالاند كتب رقما تاريخيا في مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفا على الأقل في أول أربع مباريات له خارج ملعبه في المسابقة.

وسجل هالاند هدفا ضد وست هام ومثله أمام نيوكاسل وأستون فيلا قبل هدف اليوم ضد ولفرهامبتون.

المهاجم النرويجي سجل 100 هدفا في آخر 99 مباراة له بكافة المسابقات، منذ رحيله عن سالزبورج في يناير 2020 نحو دورتموند ثم إلى مانشستر سيتي هذا الموسم.

دي بروين

قدم كيفين دي برون تمريرتين حاسمتين خلال فوز ماشنستر سيتي على ولفرهامبتون.

وأرسل دي بروين عرضية أرضية متقنة حولها جاك جريليش في شباك ولفرهامبتون مسجلا الهدف الأول قبل اكتمال الدقيقة الأولى من المباراة.

وعلى طريقة الهدف الأول انطلق دي بروين من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أرضية أكملها فيل فودين في شباك ولفرهامبتون مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 68.

بذلك شارك كيفن دي بروين بشكل مباشر في 150 هدفا في الدوري الإنجليزي بواقع 58 هدفا و92 تمريرة حاسمة خلال 217 مباراة فقط في المسابقة.

دي بروين بات أكثر لاعب يساهم بشكل مباشر في تسجيل أهداف في ملعب مولينكس في عام 2022 بالدوري الإنجليزي بواقع 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين.