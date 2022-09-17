أسوان يضم الشيمي وميدو مصطفى.. ويستعيد عبد العزيز موسى بعد نهاية الإعارة

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

صابر الشيمي - أسوان

أعلن أسوان ضمه لصابر الشيمي قادما من صفوف إيسترن كومباني في صفقة انتقال حر.

صابر الشيمي

النادي : أسـوان

ميدو مصطفى

النادي : أسـوان

أسـوان

وأشار المركز الإعلامي لأسوان إلى أن الشيمي انضم للفريق بعقد يمتد لعامين.

وشارك اللاعب في 20 مباراة مع إيسترن الموسم الماضي سجل خلالهم هدفا.

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وبعد ذلك بدقائق أعلن أسوان ضمه لميدو مصطفى معارا من البنك الأهلي لموسم مع أحقية الشراء نهائيا.

ويجيد اللاعب صاحب الـ28 عاما اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وشارك ميدو مصطفى في أربع مباريات مع البنك الأهلي الموسم الماضي.

وبجانب ذلك، عاد عبد العزيز موسى لصفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع إيسترن كومباني.

ويشغل عبد العزيز موسى مركز خط الوسط المدافع.

جدير بالذكر أن أسوان خاض 3 معسكرات حتى الآن، الأول في القاهرة والثاني في الإسكندرية والثالث في أسوان.

صابر الشيمي أسوان ميدو مصطفى
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