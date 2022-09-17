تشكيل برشلونة – ديباي وبالدي أساسيان أمام إلتشي

مؤتمر سيميوني - عن موقف أوبلاك وجريزمان.. والعنصرية ضد فينسيوس

مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة يغيب عن الدربي.. ولست والد أو شقيق فينيسيوس لأنصحه

تشافي: فاتي يعرف سبب عدم انضمامه لإسبانيا.. وكل لاعب من حقه الاحتفال بالأهداف

تقرير: بنزيمة يقترب من الغياب عن دربي مدريد

لا مزيد من الأصفار.. نيجريدو يقود قادش لفوز قاتل على بلد الوليد في +92