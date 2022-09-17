تشكيل برشلونة – ديباي وبالدي أساسيان أمام إلتشي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة إلتشي مساء اليوم السبت في ملعب كامب نو في سادس جولات الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

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في الدفاع: أليخادرو بالدي- رونالد أراوخو- إريك جارسيا- جولز كوندي

في الوسط: فرانك كيسي- فرينكي دي يونج- بيدري

في الهجوم: ممفيس ديباي- روبرت ليفاندوفسكي- عثمان ديمبيلي

ويحتل برشلونة المركز الثاني بـ13 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

فيما يأتي إلتشي في المركز الـ20 والأخير بنقطة وحيدة فقط.

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