تشكيل برشلونة – ديباي وبالدي أساسيان أمام إلتشي
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 15:04
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة إلتشي مساء اليوم السبت في ملعب كامب نو في سادس جولات الدوري الإسباني.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
في الدفاع: أليخادرو بالدي- رونالد أراوخو- إريك جارسيا- جولز كوندي
في الوسط: فرانك كيسي- فرينكي دي يونج- بيدري
في الهجوم: ممفيس ديباي- روبرت ليفاندوفسكي- عثمان ديمبيلي
ويحتل برشلونة المركز الثاني بـ13 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.
فيما يأتي إلتشي في المركز الـ20 والأخير بنقطة وحيدة فقط.
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