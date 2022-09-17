الدرجة الثانية - تعرف على نتائج قرعة مباريات الدور الأول من مجموعة القاهرة

أقيمت اليوم السبت مراسم قرعة مباريات الدور الأول من مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.

وتم سحب القرعة في مقر اتحاد الكرة.

وجاء نتائج القرعة كالتالي:

الجولة الأولى

النصر مع زد اف سي

الاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية

الترسانة مع الإنتاج الحربي

الإعلاميين مع بورتو

السكة الحديد مع مستقبل وطن

وادى دجلة مع العبور

منتخب السويس مع ايسترن كومبانى

القناة مع بتروجت

الجولة الثانية

بتروجت مع الاتصالات

كهرباء الإسماعيلية مع منتخب السويس

إيسترن كومباني مع وادي دجلة

العبور مع السكة الحديد

المستقبل سبورت مع النصر

زد مع الاعلاميين

بورتو مع الترسانة

الإنتاج الحربي مع القناة

الجولة الثالثة

وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية

منتخب السويس مع الاتصالات

القناة مع بورتو

الترسانة مع زد

الإعلاميين مع المستقبل سبورت

النصر مع الاعلاميين

السكة الحديد من إيسترن كومباني

الإنتاج الحربي مع بتروجت

الجولة الرابعة

بتروجت مع منتخب السويس

الاتصالات مع وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد

إيسترن كومباني مع النصر

العبور مع الاعلاميين

المستقبل سبورت مع الترسانة

زد مع القناة

بورتو مع الانتاج الحربي

الجولة الخامسة

النصر مع كهرباء الإسماعيلية

السكة الحديد مع الاتصالات

وادي دجلة مع منتخب السويس

الإنتاج الحربي مع زد

القناة مع المستقبل سبورت

الترسانة مع العبور

الإعلاميين مع إيسترن كومباني

بورتو مع بتروجت

الجولة السادسة

بتروجت مع وادي دجلة

منتخب السويس مع السكة الحديد

الاتصالات مع النصر

كهرباء الإسماعيلية مع الاعلاميين

إيسترن كومباني مع الترسانة

العبور مع القناة

المستقبل سبورت مع الإنتاج الحربي

زد مع بورتو

الجولة السابعة

الترسانة مع كهرباء الإسماعيلية

الإعلاميين مع الاتصالات

النصر مع منتخب السويس

السكة الحديد مع وادي دجلة

بورتو مع المستقبل سبورت

الإنتاج الحربي مع العبور

القناة مع إيسترن كومباني

زد مع بتروجت

الجولة الثامنة

بتروجت مع السكة الحديد

وادي دجلة مع النصر

منتخب السويس مع الاعلاميين

الاتصالات مع الترسانة

كهرباء الإسماعيلية مع القناة

إيسترن كومباني مع الإنتاج الحربي

العبور من بورتو

المستقبل سبورت مع زد

الجولة التاسعة

الإنتاج الحربي مع كهرباء الإسماعيلية

القناة مع الاتصالات

الترسانة مع منتخب السويس

الإعلاميين مع وادي دجلة

النصر مع السكة الحديد

زد مع العبور

بورتو مع إيسترن كومباني

المستقبل سبورت مع بتروجت

الجولة العاشرة

كهرباء الإسماعيلية مع بورتو

الاتصالات مع الإنتاج الحربي

منتخب السويس مع القناة

وادي دجلة مع الترسانة

السكة الحديد مع الاعلاميين

العبور مع المستقبل سبورت

إيسترن كومباني مع زد

بتروجت مع النصر

الجولة الحادية عشر

زد مع كهرباء الإسماعيلية

بورتو مع الاتصالات

الإنتاج الحربي مع منتخب السويس

القناة مع وادي دجلة

الترسانة مع السكة الحديد

الإعلاميين مع النصر

المستقبل سبورت مع إيسترن كومباني

العبور مع بتروجت

الجولة الثانية عشر

بتروجت مع الاعلاميين

النصر مع الترسانة

السكة الحديد مع القناة

وادي دجلة مع الإنتاج الحربي

منتخب السويس مع بورتو

الاتصالات مع زد

كهرباء الإسماعيلية مع المستقبل سبورت

إيسترن كومباني مع العبور

لجولة الثالثة عشر

العبور مع كهرباء الإسماعيلية

المستقبل سبورت مع الاتصالات

زد مع منتخب السويس

بورتو مع وادي دجلة

الإنتاج الحربي مع السكة الحديد

القناة مع النصر

الترسانة مع الاعلاميين

إيسترن كومباني مع بتروجت

الجولة الرابعة عشر

الترسانة مع بتروجت

الإعلاميين مع القناة

النصر مع الإنتاج الحربي

السكة الحديد مع بورتو

وادي دجلة مع زد

منتخب السويس مع المستقبل سبورت

الاتصالات مع العبور

كهرباء الإسماعيلية مع إيسترن كومباني

الجولة الخامسة عشر

بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية

إيسترن كومباني مع الاتصالات

العبور مع منتخب السويس

المستقبل سبورت مع وادي دجلة

زد مع السكة الحديد

بورتو مع النصر

الإنتاج الحربي مع الاعلاميين

القناة مع الترسانة