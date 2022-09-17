مدرب جنوب إفريقيا بعد استبعاد بيرسي تاو: لم أحظ به لائقا.. وأعتقد أن الأهلي يريد رحيله

برر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا استبعاده لبيرسي تاو من قائمته المستدعاة لملاقاة سيراليون وبوتسوانا

بيرسي تاو النادي : الأهلي

بسبب معاناته من الإصابة وعدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي.

وتحدث هوجو بروس في تصريحات نقلها موقع "تايمز لايف" الجنوب إفريقي قائلا: "تحدثت مع بيرسي تاو كثيرا الأسبوع

الماضي، نعم الموقف ليس جيدا بالنسبة له".

وأكمل "أولا هو كان مصاب لفترات كثيرة الموسم الماضي، عاد وأصيب، ثم عاد مجددا وأصيب مرة أخرى".

وواصل "لم أحظ أبدا ببيرسي تاو وهو في كامل مستواه في فريقي، لم أحظ به وهو في 100% من مستواه من قبل بسبب الإصابة، ولم أستطع اختياره".

وأردف مدرب جنوب إفريقيا "ومع الوضع الحالي بعد رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي وإن كان بإمكاني تصديق ما يكتبون في الصحف فإن الأهلي يريد التخلص منه".

وأكمل هوجو بروس تصريحاته "ولا أعتقد أنه من خلال ما قرأته أن كل الفرق كانت مهتمة بضم تاو، بل الأهلي هو من يعرضه عليهم لأنهم يريدون التخلص منه".

وشدد "هذا الموقف ليس جيدا لتاو ومع نهاية الانتقالات في كل البلاد الآن، ربما أجبر على البقاء، وماذا سيحدث معه هناك؟".

وأردف "أنا حزين بسبب أن الموقف الذي يمر به ليس جيدا، تاو يصنع الفارق في فريقك، لكن نعم هذا هو الموقف الحالي ولا أستطيع تغييره".

وأتم مدرب جنوب إفريقيا تصريحاته قائلا: "أتمنى مع بقائه في الأهلي أن يحصل على فرصته ليثبت مدى جودته كلاعب، ولكن هذا الأمر يعتمد على المدرب الجديد مارسيل كولر".