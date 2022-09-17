مدرب جنوب إفريقيا بعد استبعاد بيرسي تاو: لم أحظ به لائقا.. وأعتقد أن الأهلي يريد رحيله

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

بيرسي تاو في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

برر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا استبعاده لبيرسي تاو من قائمته المستدعاة لملاقاة سيراليون وبوتسوانا

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

بسبب معاناته من الإصابة وعدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي.

وتحدث هوجو بروس في تصريحات نقلها موقع "تايمز لايف" الجنوب إفريقي قائلا: "تحدثت مع بيرسي تاو كثيرا الأسبوع

أخبار متعلقة
مؤتمر سيميوني - عن موقف أوبلاك وجريزمان.. والعنصرية ضد فينسيوس هالاند يكتب رقما يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة يغيب عن الدربي.. ولست والد أو شقيق فينيسيوس لأنصحه

الماضي، نعم الموقف ليس جيدا بالنسبة له".

وأكمل "أولا هو كان مصاب لفترات كثيرة الموسم الماضي، عاد وأصيب، ثم عاد مجددا وأصيب مرة أخرى".

وواصل "لم أحظ أبدا ببيرسي تاو وهو في كامل مستواه في فريقي، لم أحظ به وهو في 100% من مستواه من قبل بسبب الإصابة، ولم أستطع اختياره".

وأردف مدرب جنوب إفريقيا "ومع الوضع الحالي بعد رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي وإن كان بإمكاني تصديق ما يكتبون في الصحف فإن الأهلي يريد التخلص منه".

وأكمل هوجو بروس تصريحاته "ولا أعتقد أنه من خلال ما قرأته أن كل الفرق كانت مهتمة بضم تاو، بل الأهلي هو من يعرضه عليهم لأنهم يريدون التخلص منه".

وشدد "هذا الموقف ليس جيدا لتاو ومع نهاية الانتقالات في كل البلاد الآن، ربما أجبر على البقاء، وماذا سيحدث معه هناك؟".

وأردف "أنا حزين بسبب أن الموقف الذي يمر به ليس جيدا، تاو يصنع الفارق في فريقك، لكن نعم هذا هو الموقف الحالي ولا أستطيع تغييره".

وأتم مدرب جنوب إفريقيا تصريحاته قائلا: "أتمنى مع بقائه في الأهلي أن يحصل على فرصته ليثبت مدى جودته كلاعب، ولكن هذا الأمر يعتمد على المدرب الجديد مارسيل كولر".

بيرسي تاو الأهلي هوجو بروس جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أسوان يضم صفقتين.. صابر الشيمي وميدو مصطفى رئيس التعاون: هذه تفاصيل رحيل مصطفى فتحي إلى بيراميدز محمد عامر يرحل عن تدريب كفر الشيخ منذر الكبير: عن تفاصيل إقالته من تدريب تونس.. ومواجهة الأهلي المنتظرة أمام المنستيري أحمد ريان: مدرب في ناشئي الأهلي كان يتربص بي لأنني نجل لاعب سابق بعد رحيل المنيري.. بيراميدز يعلن عن طبيبه الجديد منتخب مصر يواصل الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا وصول بعثة الزمالك إلى الكاميرون وسلبيه المسحة
أخر الأخبار
أسوان يضم صفقتين.. صابر الشيمي وميدو مصطفى 12 دقيقة | الكرة المصرية
لا يعرف الرحمة.. هالاند يقود مانشستر سيتي لإسقاط ولفرهامبتون وتصدر الدوري مؤقتا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – ديباي وبالدي أساسيان أمام إلتشي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
الدرجة الثانية - تعرف على نتائج قرعة مباريات الدور الأول من مجموعة القاهرة 55 دقيقة | الدرجة الثانية
مدرب جنوب إفريقيا بعد استبعاد بيرسي تاو: لم أحظ به لائقا.. وأعتقد أن الأهلي يريد رحيله ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سيميوني - عن موقف أوبلاك وجريزمان.. والعنصرية ضد فينسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
هالاند يكتب رقما يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة يغيب عن الدربي.. ولست والد أو شقيق فينيسيوس لأنصحه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك