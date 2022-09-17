مؤتمر سيميوني - عن موقف أوبلاك وجريزمان.. والعنصرية ضد فينسيوس

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

سيميوني

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على تركيز فريقه الكامل على مباراة الدربي أمام ريال مدريد بحثا عن تحقيق نتيجة جيدة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد، غدا الأحد المقبل لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 15 نقطة فيما يأتي أتليتكو سابعا بـ10 نقاط.

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وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "خلافات ما قبل الدربي؟ أركز على ما يهمني كمدرب ، وأبحث عن طرق لتقديم مباراة جيدة وإيجاد الحلول في دربي يكون دائما بطابع خاص لنا وللجماهير".

وواصل " العنصرية ضد فينيسيوس؟ نحن نعيش في مجتمع واحد يشملنا جميعا ، وهذا هو المجتمع الذي نعيش فيه."

وأثارت تصريحات بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبانيين وكوكي قائد أتليتكو مدريد الإسباني حول فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد جدلا واسعا قبل مباراة الفريقين (طالع التفاصيل).

أوبلاك

وكشف المدرب الأرجنتيني عن موقف يان أوبلاك حارس مرماه من المشاركة في الدربي وقال: "تعم أوبلاك جاهز".

وتابع "أنا محظوظ كمدرب هذا الموسم بعد توافر عدد كبير من اللاعبين الجيدين في الفريق، في الموسم الماضي لعبنا كثيرا بدون سافيتش وخيمينيز بسبب الإصابات، دعونا نأمل ألا يتكرر ذلك هذا الموسم".

وأضاف "ريال مدريد يملك فريقا استثنائيا يضم لاعبي كرة قدم شباب وأقوياء. إنه فريق رائع وعادة ما يكون قريبا من الفوز. علينا أن نأخذ المباراة إلى حيث ما نريد".

جريزمان

وعن موقف أنطوان جريزمان أوضح "نحن نفهم أن موراتا وجواو يقدمان أداء جيدا للغاية وأيضا جريزمان يقدم أداء جيدا للغاية في الدقائق الـ30 التي يلعب فيها. إنه يمنحنا خطوة مهمة في الاستحواذ ويقوم بشراكة هجومية مميزة مع زملائه".

ويعاني جريزمان من أزمة المشاركة لـ أقل من 30 دقيقة في كل مباراة مع أتليتكو مدريد.

ويمتلك الفرنسي بندا في تعاقده ينص على تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من برشلونة البالغ 40 مليون يورو حال شارك في 50% من المباريات.

ويدخل جريزمان دائمًا مباشرةً بعد الدقيقة 60 لتجنب خوض دقائق تكفي لاحتساب المباراة، مما لا يجبر أتليتكو مدريد تفعيل البند.

أتليتكو مدريد ريال مدريد دييجو سيميوني
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