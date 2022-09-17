مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة يغيب عن الدربي.. ولست والد أو شقيق فينيسيوس لأنصحه

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غياب كريم بنزيمة مهاجم الفريق عن ملاقاة أتليتكو التي تقام غدا الأحد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو في ملعب واندا ميتروبوليتانو في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم قائلا: "بديل بنزيمة؟ لدي فكرة لكنني لن أقولها الآن".

وأضاف "بنزيمة لن يتواجد غدا لكنه بدأ العمل بمفرده".

وعما يثار حول فينيسيوس جونيور بشأن رقصه احتفالا بالأهداف قال: "هو بخير كعادته، يريد اللعب والفوز والنادي أصدر بيانا والآن لنتحدث عن الكرة وأنا في إسبانيا لا أشاهد العنصرية".

وشدد "ما يحدث لن يؤثر على فينيسيوس أو غرفة الملابس، هو أمر لا نتطرق إليه في غرفة الملابس بل نركز على المباراة ونتحدث عن كرة القدم فقط".

وأردف "العنصرية شيء وما يحدث في الملعب شيء آخر، هناك الكثير من الحديث حول الاستفزازات لكن العنصرية قضية أهم بكثير مما يحدث في الملعب، لكننا لن نتطرق لهذا وفينيسيوس تحدث عن الأمر بشكل جيد في البيان الذي أصدره".

وتابع "لست قلقا على فينيسيوس ما يقلقني هو مواجهة منافس قوي".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 15 نقطة فيما يأتي أتليتكو سابعا بـ10 نقاط.