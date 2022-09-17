انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (3) مانشستر سيتي.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

هالاند

يحل مانشتسر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس لملاقاته في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 بست نقاط.

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نهاية المباراة

ق1+90 انطلاقة من جواو كانسيلو بالجانب الأيمن لكن كرته العرضية لم تشكل خطورة على مرمى ولفرهامبتون

ق82 أنقذ روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون فرصة مؤكدة وأبعد الكرة قبل وصولها إلى النرويجي هالاند

ق77 تسديدة قوية من رياض محرز حولها دفاع ولفرهامبتون إلى ركلة ركنية

ق68 دي بروين يصنع من جديد وفيل فودين يسجل الهدف الثالث من متابعة جيدة

ق64 أنقذ روبن دياز مدافع مانشستر سيتي فرصة هدف مؤكد بعد عرضية خطيرة

ق55 محاولة من ولفرهامبتون عن طريق نيتو لكن دفاع مانشستر سيتي يفسدها

ق53 عرضية خطيرة من جواو كانسيلو طالت على فيل فودين المواجه للمرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق2+45 محاولة جديدة من دي بروين على مرمى ولفرهامبتون تمر بدون خطورة

ق38 تسديدة من دانيال بودنيس تمر بجوار مرمى مانشستر سيتي

ق32 بطاقة حمراء في وجده ناثان كولينز مدافع ولفرهامبتون بعد تدخل قوي على جاك جريليش

ق28 تسديدة قوية من جاك جريليش تمر أعلى مرمى ولفرهامبتون

ق16 إيرلينج يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا

ق13 تسديدة قوية من جواو موتينيو تتحول إلى ركلة ركنية

ق6 هدف ملغي لمانشستر سيتي بعد خطأ على جواو كانسيلو

ق3 تسديدة قوية من جونزالو جيديش يتصدى لها إيدرسون

ق1 جاك جريليش يسجل الهدف الأول بعد تمريرة عرضية من كيفين دي بروين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي ولفرهامبتون
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