رئيس التعاون: هذه تفاصيل رحيل مصطفى فتحي إلى بيراميدز

كشف سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي عن تفاصيل رحيل مصطفى فتحي إلى بيراميدز.

واعلن بيراميدز تعاقده مع مصطفى فتحي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من التعاون.

وقال الرشودي عبر قناة "إم بي سي أكشن": "الكل يعرف أن مصطفى فتحي لديه مشكلة تتعلق بالتجنيد الإلزامي العسكري، وأعتقد في مصر هناك نظام معين يسمح له باللعب في بعض الفرق بالتنسيق مع طلائع الجيش".

وأضاف "فضلنا إعارة اللاعب وعدم خسارته خاصة أنه صاحب موهبة وإمكانيات فنية كبيرة. الإعارة حلا جيدا وحصلنا على مبلغ مالي جيد لنادي التعاون، وتاخر القرار جاء لأن سوق الانتقالات في مصر مازال مفتوحا".

وأوضح مصدر من التعاون السعودي في وقت سابق لـ FilGoal.com أن قيمة الصفقة تصل لـ 200 ألف دولار.

وأصبح مصطفى فتحي ثالث صفقات بيراميدز بعد كل من المغربي سعد الشيبي وكريم حافظ.

الجناح البالغ 27 عاما بدأ في نبروه ومنه إلى الزمالك في 2013.

وأعير مصطفى للتعاون السعودي في موسم 2017-18، ثم عاد للزمالك مجددا ومنه أعير في النصف الثاني من موسم 2020-2021 لسموحة.

وتألق مصطفى مع سموحة مسجلا 17 هدفا وصنع 6 في 27 مباراة.

عاد للزمالك مجددا ثم انضم في يناير الماضي إلى التعاون السعودي بشكل نهائي بمقابل مليون دولار.

وخاض مصطفى إجمالا بقميص الزمالك 156 مباراة سجل 28 مباراة وصنع 16.

بينما بقميص التعاون شارك في 26 مباراة سجل 10 وصنع 7.