محمد عامر يرحل عن تدريب كفر الشيخ
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 12:11
كتب : رضا السنباطي
أنهى نادي كفر الشيخ تعاقده مع محمد عامر نجم الأهلي السابق.
ورحل عامر عن تدريب كفر الشيخ قبل انطلاق الوسم الجديد من دوري الدرجة الثانية.
وأعلن كفر الشيخ عن رحيل محمد عامر بعد تعيينه خلفا لخالد إسماعيل.
وبدأ كفر الشيخ الموسم المنصرم تحت قيادة مصطفى عبده ثم خالد إسماعيل.
وشاهد محمد عامر مباريات الفريق الأخيرة بالموسم المنصرم على أن يقود الفريق بالموسم الجديد ولكن مجلس إدارة كفر الشيخ قرر رحيل مدرب الاتحاد وأسمنت السويس السابق.
واختتم كفر الشيخ منافسات الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية (مجموعة بحري) في المركز السابع برصيد45 نقطة.
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محمد عامر يرحل عن تدريب كفر الشيخ 28 دقيقة | الكرة المصرية