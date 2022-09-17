محمد عامر يرحل عن تدريب كفر الشيخ

أنهى نادي كفر الشيخ تعاقده مع محمد عامر نجم الأهلي السابق.

ورحل عامر عن تدريب كفر الشيخ قبل انطلاق الوسم الجديد من دوري الدرجة الثانية.

وأعلن كفر الشيخ عن رحيل محمد عامر بعد تعيينه خلفا لخالد إسماعيل.

وبدأ كفر الشيخ الموسم المنصرم تحت قيادة مصطفى عبده ثم خالد إسماعيل.

وشاهد محمد عامر مباريات الفريق الأخيرة بالموسم المنصرم على أن يقود الفريق بالموسم الجديد ولكن مجلس إدارة كفر الشيخ قرر رحيل مدرب الاتحاد وأسمنت السويس السابق.

واختتم كفر الشيخ منافسات الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية (مجموعة بحري) في المركز السابع برصيد45 نقطة.