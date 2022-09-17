تشافي: فاتي يعرف سبب عدم انضمامه لإسبانيا.. وكل لاعب من حقه الاحتفال بالأهداف

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن أنسو فاتي يعرف جيدا سبب عدم انضمامه لمنتخب إسبانيا في التوقف الدولي المقبل والذي سيبدأ منتصف الأسبوع الجاري.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي قائلا: "فاتي بخير ونحن نسير معه وفق خطة معينة فهو لاعب رائع ويصنع الفارق كلما شارك".

واستدرك "ربما هو يحتاج للمزيد من الوقت فقط للعب لكنه يعرف أنه خرج من المنتخب بعدما جاء من موقف صعب بسبب الإصابة".

وتابع "أما عن لعبه من عدمه مع الفريق فهذا قراري لكنني أقوم بأخذ الكثير من الاحتياطات بسبب وضعيته ونريد أن نتحلى بالحذر، الأمر ليس له علاقة بأي مشاكل بدنية أو ذهنية هو لاعب استعراضي ومهم لنا وهناك الكثير من التنافس في خط الهجوم ونختار حسب الجاهزية البدنية".

وعن موقف فاتي من كأس العالم 2022 قال: "هذا القرار بيد مدرب المنتخب لويس إنريكي وأملك علاقة جيدة معه ونتحدث سويا بشأن حالة فاتي، لكنني أثق بأنه سيلعب وسترون ذلك".

وبسؤاله هل حاول التدخل لإقناع إنريكي بضم فاتي أجاب مستنكرا "يبدو أنكم لا تعرفون لويس إنريكي، هو شخص يأخذ القرارات بمفرده، نعم علاقتنا جيدة لكنني لم أتدخل بأي شكل".

وعن رأيه في الهجوم الذي تعرض له فينيسوس جونيور بشأن رقصه احتفالا بالأهداف قال تشافي: "كل لاعب لديه الحق أن يحتفل كما يريد، لا أعتقد أن الأمر له علاقة بتقليل الاحترام من الخصوم".