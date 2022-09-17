تقرير: بنزيمة يقترب من الغياب عن دربي مدريد

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يقترب غياب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من الغياب عن الدربي أمام أتليتكو في ظل معاناته من الإصابة.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن بنزيمة لم يتدرب مع ريال مدريد اليوم السبت ما يجعله غير قادرا على المشاركة في الدربي.

وكان خوسيه لويس سانشيز صحفي "ماركا" الإسبانية كشف في وقت سابق أن تشخيص إصابة بنزيمة هو إصابة عضلية وحمل زائد في العضلة.

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وتعرض بنزيمة للإصابة خلال لقاء ريال مدريد ضد سيلتيك قبل أسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الشكوك تحوم حول موقف بنزيمة من المشاركة في الدربي الشهير.

وأضافت أن الجهاز الطبي لريال مدريد يرفض التسرع والمخاطرة بالمهاجم الفرنسي ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة أمام أتليتكو مدريد.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي لبطل أوروبا يعلم أهمية مباراة الدربي وكذلك ارتباطه بمعسكر منتخب بلاده ولكن غياب اللاعب عن المباريات الثلاث المقبلة سيمنحه فرصة التعافي والعودة بشكل أفضل.

ويواجه ريال مدريد منافسه أتليتكو غدا الأحد في ملعب واندا ميتروبوليتانو في سادس جولات الدوري الإسباني.

بنزيمة ريال مدريد أتليتكو مدريد
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