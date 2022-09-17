منذر الكبير: عن تفاصيل إقالته من تدريب تونس.. ومواجهة الأهلي المنتظرة أمام المنستيري

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

منذر الكبير مدرب تونس

كشف منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق تفاصيل قرار إقالته قبل قرعة الدور الحاسم من تصفيات كاس العالم 2022.

ورحل الكبير عن تدريب تونس عقب وداع بطولة إفريقيا 2021 من الدور ربع النهائي بعدما قاد نسور قرطاج لمدة عامين ونصف.

وقال الكبير عبر أون تايم سبورتس: "قرار كان صعبا بعد سنوات من العمل مع المنتخب وقبل قرعة الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم".

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وأضاف "بعد مجهود عامين ونصف مع المنتخب التونسي نجحنا في التواجد ضمن تصنيف الخمس فرق الأولى في القارة وهذا ما سهل مهمتنا في مواجهة فريق في المتناول بالدور الحاسم".

وتابع "خضنا 29 مباراة طوال فترة تواجدنا ونجحنا في التأهل إلى نهائي كأس العرب رغم غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولعبنا 8 مباريات من أصل 10 تأهل المنتخب التونسي على إثر نتائجهم إلى كأس العالم".

واستطرد " لكن في النهاية هذه طبيعة عملنا وكان على تقبل القرار خاصة وأن من يكمل مهمة جهاز فني وطني بقيتدة جلال القادري الذي كان أحد أفراد الجهاز المعاون ونتمنى لهم التوفيق وتشريف الكرة التونسية".

وحجز المنتخب التونسي مقعدا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر عقب تأهله على حساب منتخب مالي في الدور الحاسم من التصفيات.

الأهلي × الاتحاد المنستيري

وعن المواجهة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد المنستيري أوضح "المنستيري يقدم مستوى رائع منذ 4 سنوات وقام بتعاقدات ذكية ومميزة والفريق يعمل باحترافية شديدة".

وواصل "هزيمته أمام الجيش الرواندي ذهابا لم تكن مستحقة والفريق لديه القدرة على التأهل ومواجهة الأهلي في الدور المقبل".

وشدد "الأهلي هدفه دائما لقب البطولة وفي حال مواجهة المنستيري لن تكون مباراة سهلة وتستحق أن تكون في دور المجموعات أو الأدوار الحاسمة وليس في الأدوار الأولى نظرا لقوة الفريقين".

وحقق الجيش الرواندي الفوز بملعبه على الاتحاد المنستيري بهدف دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب المتأهل من الفريقين مع الأهلي في دور الـ 32.

وتقام مباراة الإياب في أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

منذر الكبير منتخب تونس
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