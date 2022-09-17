أحمد ريان: مدرب في ناشئي الأهلي كان يتربص بي لأنني نجل لاعب سابق

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

أحمد ياسر الريان - مران الأهلي

كشف أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا أنه كان يتعرض لصعوبات حينما كان يلعب في صفوف ناشئي الأهلي لكونه نجل لاعب سابق.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وتحدث أحمد ياسر ريان عبد قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "تعرضت لصعوبات في مسيرتي لمجرد أنني ابن لاعب سابق. تخيل أنني بعمر 13 عاما، كان مدربي يتربص بي. يقول لي أنني طالما أسكن مع والدي بنفس المنزل فلن ألعب وإذا أردت اللعب علي أن أسكن مع جدتي".

وواصل "السبب؟ ربما بدافع الحقد كوني ابن لاعب ويظن أن حياة أبناء اللاعبين سهلة، والمحزن أنه كان يزامل والدي بنفس الغرفة أثناء لعبهما".

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وأردف "كان يضعني في مشكلة مع والدي لأنه يخبره بأن مستواي ليس جيدا لذلك لا ألعب، ثم يخبرني بالسبب الحقيقي في وجهي".

وأكمل أحمد ريان "عانيت لثلاث سنوات معه ولم يحرر لي عقدا رغم أنني كنت الهداف وأسجل فوق الثلاثين هدفا في الموسم".

وتابع "أبناء اللاعبين يعانون أنا نجحت في جعل الأمر بمثابة تحدي لي وأشخاص آخرين ربما يبتعدون ويمنع هؤلاء الأشخاص الأهلي والزمالك ومنتخب مصر من الاستفادة منهم فهناك الآن يوسف أسامة نبيه في الزمالك وسيف فاروق جعفر هؤلاء اللاعبين أليسوا جيدين؟".

وأتم "مصطفى شوبير تعرض للأمر ذاته مثل لا يوجد نجل لاعب سابق لم يتعرض لذلك الهجوم وخاصة من زملائهم السابقين".

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