نهاية الأزمة.. مصدر من اتحاد السلة: أنس أسامة أصبح من حق الاتحاد

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 00:38

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

كشف مصدر من اتحاد كرة السلة المصري نهاية أزمة أنس أسامة بين الزمالك والاتحاد السكندري.

وأعلن الزمالك تجديد تعاقده مع أنس أسامة لكن بعد عدة أسابيع انتقل اللاعب إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وقال مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "انتهاء أزمة أنس أسامة، واللاعب أصبح من حق الاتحاد السكندري".

أخبار متعلقة
كرة سلة - قائمة معسكر الاتحاد في صربيا.. تواجد أنس أسامة وغياب سمعة اتحاد السلة لـ في الجول: اجتماع اليوم لمناقشة تقرير شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة كرة سلة - أنس أسامة يشارك لأول مرة في مران الاتحاد السكندري عضو اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موعد حسم أزمة أنس أسامة ومتى يعتبر العقد لاغيا

وأوضح "وذلك لعدم تقدم الزمالك بعقود للاعب بعدما أرسل عقودا بها كشط، وهو ما يخالف للائحة".

وشارك أنس أسامة في المران فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بالفعل.

وسبق أن أجاب حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة السلة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين يجيب لـ FilGoal.com عن هل هناك ما يجعل العقد لاغي فأجاب قائلا: "أي كشط أو مسح في العقد يجعله لاغيا".

وكشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع مساء الجمعة لمناقشة تفاصيل أزمة أنس أسامة.

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة لـFilGoal.com قائلا: "سنعقد اجتماعا للإدارة نناقش خلاله تقرير لجنة شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة".

وواصل "في نهاية الاجتماع سنبت في القرار ونعلن عنه".

أنس أسامة اتحاد السلة الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
كرة سلة - إسبانيا تفوز على ألمانيا وتضرب موعدا مع فرنسا في نهائي بطولة أوروبا اتحاد السلة لـ في الجول: اجتماع اليوم لمناقشة تقرير شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة كرة سلة - الأهلي يعلن وصول فاكوادي تدعيما لقائمة البطولة العربية كرة سلة - هودج يصل القاهرة تمهيدا للانتظام في تدريبات الأهلي كرة سلة - الكشف عن موعد مباريات الأهلي والاتحاد وسموحة في البطولة العربية كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. تعرف على قرعة البطولة العربية للرجال كرة سلة - قائمة معسكر الاتحاد في صربيا.. تواجد أنس أسامة وغياب سمعة
أخر الأخبار
"أريد أن تستعد الأجيال القادمة مثلي لمحاربة العنصريين".. رسالة مؤثرة من فينيسيوس جونيور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بلال مظهر عبد الرحمن: هكذا سجلت الخماسية.. ولست مظلوما مع المنتخب 2 ساعة | المحترفون
نهاية الأزمة.. مصدر من اتحاد السلة: أنس أسامة أصبح من حق الاتحاد 3 ساعة | كرة سلة
الدعيع: كلوزه استغل إضاءة الملعب في كأس العالم 2002 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لا مزيد من الأصفار.. نيجريدو يقود قادش لفوز قاتل على بلد الوليد في +92 3 ساعة | الدوري الإسباني
قائمة إيطاليا - مانشيني يضم 3 أسماء جديدة.. وعودة جريفو أمام المجر وإنجلترا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - إسبانيا تفوز على ألمانيا وتضرب موعدا مع فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 4 ساعة | كرة سلة
الدوري الإنجليزي - عودة في 6 دقائق.. فولام يضرب نوتنجهام بثلاثية وأستون فيلا يفوز أخيرا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك