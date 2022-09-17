نهاية الأزمة.. مصدر من اتحاد السلة: أنس أسامة أصبح من حق الاتحاد

كشف مصدر من اتحاد كرة السلة المصري نهاية أزمة أنس أسامة بين الزمالك والاتحاد السكندري.

وأعلن الزمالك تجديد تعاقده مع أنس أسامة لكن بعد عدة أسابيع انتقل اللاعب إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وقال مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "انتهاء أزمة أنس أسامة، واللاعب أصبح من حق الاتحاد السكندري".

وأوضح "وذلك لعدم تقدم الزمالك بعقود للاعب بعدما أرسل عقودا بها كشط، وهو ما يخالف للائحة".

وشارك أنس أسامة في المران فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بالفعل.

وسبق أن أجاب حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة السلة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين يجيب لـ FilGoal.com عن هل هناك ما يجعل العقد لاغي فأجاب قائلا: "أي كشط أو مسح في العقد يجعله لاغيا".

وكشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع مساء الجمعة لمناقشة تفاصيل أزمة أنس أسامة.

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة لـFilGoal.com قائلا: "سنعقد اجتماعا للإدارة نناقش خلاله تقرير لجنة شؤون اللاعبين في أزمة أنس أسامة".

وواصل "في نهاية الاجتماع سنبت في القرار ونعلن عنه".