الدعيع: كلوزه استغل إضاءة الملعب في كأس العالم 2002

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

كلوزه والدعيع في مباراة السعودية وألمانيا

كشف محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق عن مفاجأة بشأن مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا في كأس العالم 2002.

وتعرضت السعودية لخسارة قاسية على يد ألمانيا بنتيجة 8-0 ضمن دور المجموعات بـ مونديال كوريا واليابان.

وقال الدعيع عبر "SSC" السعودية عن المباراة: "اشتكيت من إضاءة الملعب وتناقشت مع أوليفير كان في ذلك. الملعب كان مثل استوديو التصوير، بمعنى إذا رفعت رأسك لا تستطيع الرؤية بشكل جيد".

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وأوضح "أنا أمتاز بالكرات العرضية، وفي هذه المباراة لم أستطع الخروج من المرمى والتقاط الكرة بسبب قوة الإضاءة، في المقابل انتظر ميروسلاف كلوزه الكرات العرضية العديدة ونجح في استغلال ذلك".

وتابع "أوليفر كان أبلغني في ذلك التوقيت بمتابعة المنتخب الألماني جيدا للمنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم ودراسة نقطة الكرات العرضية".

وعن عدم تأثر أوليفر كان بالكرات بنقطة الإضاءة علق مازحا "المنتخب السعودي لم يرسل كرات عرضية حتى يتأثر".

2002: Germany – Saudi Arabia 8-0 (4-0) | Germany's / Deutschlands Nationalmannschaft

ميروسلاف كلوزه سجل 3 أهداف في مباراة ألمانيا والسعودية، فيما أحرز كل من: مايكل بالاك وأوليفير بيرهوف وبريند شنايدر وتوماس لينكه وكارستن يانكر.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 بقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الرابعة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ميروسلاف كلوزه محمد الدعيع منتخب السعودية
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