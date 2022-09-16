قائمة إيطاليا - مانشيني يضم 3 أسماء جديدة.. وعودة جريفو أمام المجر وإنجلترا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

إيطاليا - المجر

اختار روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا 29 لاعبا في التوقف الدولي الجاري لمواجهتي إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الإنجليزي يوم 23 سبتمبر المقبل على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

ثم يحل ضيفا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضد المجر على ملعب فرانك بوشكاش أرينا يوم 26 سبتمبر.

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وشهدت قائمة بطل أوروبا استدعاء الحارسين إيفان بروفيديل وجويليمو فيكاريو لأول مرة لارتداء قميص المنتخب بالإضافة لـ باسكوالي مازوتيشي مدافع ساليرنتانا.

بينما يعود جناح فرايبورج الألماني، فينتشينزو جريفو للقائمة من جديد لأول مرة منذ مايو 2021 منذ ودية سان مارينو.

وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جانليويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أليكس ميريت (نابولي) – إيفان بروفيديل (لاتسيو) – جويليمو فيكاريو (إمبولي الإيطالي)

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (إنتر) – أليساندرو باستوني (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – فيديريكو ديماركو (إنتر) – إيمرسون بالميري (وست هام الإنجليزي) – فيدريكو جاتي (يوفنتوس) – لويز فيليبي (ريال بيتيس الإسباني) – باسكوالي مازوتيشي (ساليرنتانا) – رافائيل تولوي (أتالانتا).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – براين كريستانتي (روما) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – لورينزو بيليجريني (روما) – توماسو بوبيجا (ميلان) – ساندرو تونالي (ميلان) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)

الهجوم: ماتيو سانشاليري (لاتسيو) – ويلفريد جنونتو (ليدز يونايتد الإنجليزي) – فينتشينزو جريفو (فرايبورج الألماني) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – ماتيو بوليتانو (نابولي) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – جيانلوكا سكاماكا (وست هام الإنجليزي) – أليسيو زيربين (نابولي)

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط بعد ألمانيا (6 نقاط) والمجر المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل منتخب إنجلترا الترتيب برصيد نقطتين.

منتخب إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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