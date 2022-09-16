كرة سلة - إسبانيا تفوز على ألمانيا وتضرب موعدا مع فرنسا في نهائي بطولة أوروبا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا لكرة السلة

حجز منتخب إسبانيا في مقعدا في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة.

ويلتقي المنتخب الإسباني لكرة السلة أمام منافسه الفرنسي في نهائي البطولة.

وفازت إسبانيا على ألمانيا بنتيجة 96-91 في نصف نهائي بطولة أوروبا بعد مباراة قوية ومثيرة.

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فيما ضمن منتخب فرنسا تواجده في نهائي بطولة أوروبا عقب الفوز على بولندا.

وفازت فرنسا على بولندا بنتيجة 95-54 في نصف النهائي الآخر بعد مباراة سيطر عليها الديوك.

ويلعب المنتخبين الفرنسي والإسباني يوم الأحد ضمن نهائي المسابقة.

وتقام البطولة الحالية في كل من جورجيا والتشيك وألمانيا وإيطاليا.

ويحمل منتخب سلوفينيا لقب يورو كرة السلة، بعدما فاز بآخر بطولة في 2017 بقيادة نجمه لوكا دونشيتش لاعب فريق دالاس مافريكس الأمريكي.

كرة السلة بطولة أوروبا لكرة السلة
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