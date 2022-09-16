منتخب مصر – موعد لقاء النيجر الودي والملعب والقناة الناقلة والمعلق والحضور الجماهيري

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

روي فيتوريا والجهاز الفني الكامل لمنتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض الودية الأولى له في التوقف الدولي المقبل بشهر سبتمبر الجاري والذي سيكون الاختبار الأول لـ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ضد النيجر.

ويخوض منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري مواجهتين ضد النيجر ثم ليبيريا.

وبدأ الفراعنة المعسكر منذ 14 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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موعد المباراة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام على استاد الإسكندرية.

وتم السماح بحضور 5 آلاف مشجع.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

تاريخ المواجهات

التقى منتخب مصر مع نظيره النيجر 5 مرات من قبل.

فاز منتخب مصر في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

أكبر فوز لمصر كان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وانتهى بالفوز 6-0.

منتخب مصر النيجر
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