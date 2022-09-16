بعد رحيل المنيري.. بيراميدز يعلن عن طبيبه الجديد
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 22:59
كتب : بسام أبو بكر
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تعيين هشام مصطفى طبيبا جديدا للفريق.
وتولى مصطفى مهام عمله في أول تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة.
وأقيم المران على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.
وتوجه سعيد بالشكر لمصطفى المنيري طبيب الفريق السابق، مثمنا ما بذله من جهد خلال المواسم الماضية ومتمنيا له التوفيق.
ورحل المنيري عن بيراميدز بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.
وأنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثاني.
ويخوض بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية، رفقة فيوتشر ثاني ممثلي مصر بالبطولة.
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