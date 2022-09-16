الدوري السعودي – عبد الله المعيوف يحقق رقما تاريخيا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف مع الهلال أمام الزمالك

حقق عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال رقما تاريخيا في الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد المعيوف الهلال للفوز على الوحدة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وبات المعيوف أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بواقع 70 مباراة.

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وحافظ المعيوف على نظافة شباكه خلال الـ 4 جولات التي خاضها خلال منافسات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

المعيوف انضم لصفوف الهلال في صيف 2016 قادما من أهلي جدة.

وخاض المعيوف مع الهلال منذ انضمامه 200 مباراة استقبلت شباكه 186 هدفا وحافظ على نظافتها خلال 78 مباراة.

ويتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الهلال وبرصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 جولات.

فيما يتواجد اتحاد جدة الذي يضم الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الهلال السعودي عبد الله المعيوف
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