كرة يد - الأهلي يفتتح الدوري بالفوز على المعادي.. وتعادل وحيد في الجولة الأولى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - كأس الكؤوس الإفريقية

تغلب الأهلي على المعادي بنتيجة 31-23 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري المحترفين للرجال في كرة اليد.

شهدت الجولة أيضا فوز طلائع الجيش علي هليوبوليس بنتيجة 30-28، وفوز الزهور على دلفي بنتيجة 34-28.

أيضا فاز البنك الأهلي على الشمس بنتيجة 26-24، وفاز سبورتنج على الطيران بنتيجة 26-22.

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كما فاز القناة على هليوليدو بنتيجة 42-39، وهي أعلى المباريات من حيث عدد الأهداف في هذه الجولة.

أخيرا فاز العبور على جزيرة الورد بنتيجة 29-28، فيما شهدت الجولة تعادلا وحيدا بين الجزيرة والأوليمبي بنتيجة 22-22.

ولم يلعب الزمالك حامل اللقب مباراته المقررة في هذه الجولة ضد سموحة، بسبب مشاركته في البطولة العربية، حيث سيلاقي الترجي التونسي غدا السبت.

وتقام مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري للمحترفين غدا -السبت-، ولن يشارك بها الزمالك أيضا، حيث تم تأجيل مباراته ضد الأوليمبي.

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