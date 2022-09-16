منتخب مصر يواصل الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 22:17

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر

واصل منتخب مصر تدريباته بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا وديا والمقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.

واشتمل مران منتخب مصر على تدريبات بدنية ثم بعض الجمل التكتيكية.

أخبار متعلقة
بتهمة العنصرية ضد فينيسيوس.. ريال مدريد يعلن مقاضاة صاحب التصريحات المثيرة للجدل وصول بعثة الزمالك إلى الكاميرون وسلبيه المسحة في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية الداخلية لـ في الجول: سنضم مصطفى فوزي مهاجم شباب الأهلي

وشهد المران حضور محمد بركات وعامر حسين من مجلس إدارة اتحاد الكرة، إذا عقد الثنائي جلسة مع روي فيتوريا لمتابعة أحوال المعسكر.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد استدعى هشام حافظ من المنتخب الأولمبي للانضمام لمعسكر الفريق.

جاء ذلك بعد إصابة نبيل عماد "دونجا" لاعب المنتخب بقطع في الغضروف الخارجي للركبة خلال المعسكر.

وفي الوقت ذاته أصيب عمر جابر لاعب المنتخب المصري بكدمة خفيفة خلال أحد التدريبات ويخضع لبرنامج علاجي لمدة 48 ساعة وبعدها سيعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبريا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - تريزيجيه (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - طارق حامد (اتحاد جدة) - سام مرسي (إبسويتش تاون).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور).

منتخب مصر روي فيتوريا عمر جابر
نرشح لكم
بعد رحيل المنيري.. بيراميدز يعلن عن طبيبه الجديد وصول بعثة الزمالك إلى الكاميرون وسلبيه المسحة في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية الداخلية لـ في الجول: سنضم مصطفى فوزي مهاجم شباب الأهلي سيراميكا كليوباترا يضم عمرو قلاوة بتواجد الصفقات الجديدة.. سيراميكا يعلن قائمته المحلية للموسم الجديد فيتوريا يستدعي هشام حافظ من المنتخب الأولمبي.. وإصابة عمر جابر مرتضى يعلن انضمام الزناري وعمر جابر.. وحديث عن سامسون أكينيولا
أخر الأخبار
قائمة إيطاليا - مانشيني يضم 3 أسماء جديدة.. وعودة جريفو أمام المجر وإنجلترا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - إسبانيا تفوز على ألمانيا وتضرب موعدا مع فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 17 دقيقة | كرة سلة
الدوري الإنجليزي - عودة في 6 دقائق.. فولام يضرب نوتنجهام بثلاثية وأستون فيلا يفوز أخيرا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر – موعد لقاء النيجر الودي والملعب والقناة الناقلة والمعلق 32 دقيقة | منتخب مصر
بعد رحيل المنيري.. بيراميدز يعلن عن طبيبه الجديد 35 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري السعودي – عبد الله المعيوف يحقق رقما تاريخيا 50 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - الأهلي يفتتح الدوري بالفوز على المعادي.. وتعادل وحيد في الجولة الأولى 51 دقيقة | كرة يد
منتخب مصر يواصل الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة