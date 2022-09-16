منتخب مصر يواصل الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا

واصل منتخب مصر تدريباته بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا وديا والمقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.

واشتمل مران منتخب مصر على تدريبات بدنية ثم بعض الجمل التكتيكية.

وشهد المران حضور محمد بركات وعامر حسين من مجلس إدارة اتحاد الكرة، إذا عقد الثنائي جلسة مع روي فيتوريا لمتابعة أحوال المعسكر.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد استدعى هشام حافظ من المنتخب الأولمبي للانضمام لمعسكر الفريق.

جاء ذلك بعد إصابة نبيل عماد "دونجا" لاعب المنتخب بقطع في الغضروف الخارجي للركبة خلال المعسكر.

وفي الوقت ذاته أصيب عمر جابر لاعب المنتخب المصري بكدمة خفيفة خلال أحد التدريبات ويخضع لبرنامج علاجي لمدة 48 ساعة وبعدها سيعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.



































وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبريا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - تريزيجيه (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - طارق حامد (اتحاد جدة) - سام مرسي (إبسويتش تاون).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور).