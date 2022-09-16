المدير الرياضي لـ سان جيرمان: لم نفكر في بيع نيمار.. والدفاع غير مكتمل

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

أشاد لويس كامبوس المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان الفرنسي بـ نيمار، وأوضح أن النادي لم يفكر في بيع لاعبه.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وانتشرت تقارير تشير لرغبة كيليان مبابي في رحيل نيمار في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كامبوس في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية ردا على التفكير في بيع البرازيلي: "نيمار لاعب جيد للغاية، يصل دائما في الوقت المناسب".

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وأضاف "لم يفوت أي حصة تدريبية، إلا مرة واحدة عندما شعر ببعض من الألم".

وأكمل "هو ملتزم مع الفريق ومشروع النادي".

نيمار البالغ 30 عاما يقضي موسما رائعا، إذ سجل 8 أهداف وصنع 6 في 7 مباريات بالدوري الفرنسي.

كما سجل هدفا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا أيضا.

وبالتطرق لسوق انتقالات الفريق قال كامبوس أيضا: "وصلنا للنهاية بدون التوازن الكامل، لدينا الكثير من الجودة، لا شك في ذلك، لكن في النهاية لم نصل للكمال، كان من الصعب الوصول لذلك، لكننا نعمل الوصول لذلك قريبا".

وأردف "أنها أزمة حقيقية لنا، عندما نمتلك 3 مدافعين ونلعب بـ 3 مدافعين في الخطة فأن الأمر صعب، لن أوضح أسماء، لم نتحدث عن ميلان شكرينيار، في النهاية لا نمتلك اللاعب الذي نريده، هناك شيء منقوص، القطعة غير مكتملة".

وواصل: "عندما وصلت، كان هناك 54 لاعبا لديهم عقود من الفريق ولا يوجد فريق رديف، تحدثت مع كريستوف جالتييه المدير الفني وأخبرته أننا نريد 21-22 لاعبا بالإضافة للاعبي الأكاديمية، صنعنا مجموعة من النخبة من 5 لاعبا تتدرب كل يوم مع الفريق الأول، لدينا لاعبين استثنائيين في النادي بما فيها قائمة الفريق".

وأتم "قواعد قوانين اللعب المالي النظيف معقدة، القدرات المالية والرياضية يجب أن تتحد، نحن نادي كرة قدم، لا يجب أن تؤثر الظروف المالية على الرياضية، الأولوية للجانب المادي هذا واضح بالنسبة لي، والنادي يفكر فقط في الظروف الرياضية وينسي الاقتصادية، الأمور يمكن أن تكون كارثية. والعكس صحيح أيضا".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي، وأيضا مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

لويس كامبوس نيمار باريس سان جيرمان
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