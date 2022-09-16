تقرير تونسي: فرص مشاركة المساكني أمام البرازيل قائمة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - تونس

باتت فرص مشاركة يوسف المساكني قائد منتخب تونس أمام البرازيل قائمة.

وتعرض المساكني للإصابة خلال مباراة العربي ضد أم صلال ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضحت صحيفة "النهار" التونسية أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة المساكني من كدمة في الركبة.

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وأشارت إلى أن اللاعب أدى تدريبا خفيفا منفردا، في أول حصة تدريبية لنسور قرطاج، ضمن المعسكر الاعدادي الذي تضمن مواجهة منتخبي جزر القمر والبرازيل وديا.

وشدد التقرير على احتمالية مشاركة المساكني في ظل وضعيته الحالية أمام البرازيل في اللقاء الودي المحدد في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أصدر بيانا نفى من خلاله الأنباء المتداولة بشأن إصابة المساكني بقطع في الرباط الصليبي.

منتخب تونس سيغادر إلى باريس يوم 18 من الشهر الجاري، حيث سيخوض مقابلتين وديتين ضد جزر القمر والبرازيل يومي 22 و27 سبتمبر على الترتيب.

وتضم قائمة المنتخب التونسي، ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري إضافة إلى علي معلول نجم الأهلي.

منتخب تونس الترجي يوسف المساكني
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