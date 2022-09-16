الدوري الأوروبي - لاتسيو يعلن رد تكاليف التذاكر لمشجعيه بعد الخسارة المدوية

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تحمله لتكاليف التذاكر لجماهيره التي حضرت خسارة الفريق أمام ميتييلاند الدنماركي.

وسيرد النادي الإيطالي قيمة 225 تذكرة لمشجعيه الذين شاهدوا الفريق يخسر بنتيجة 5-1 في الدوري الأوروبي.

وسقط لاتسيو أمس أمام ميتييلاند في الدوري الأوروبي بنتيجة 5-1 على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات.

La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2022

وللمرة الرابعة في تاريخهم، تلقى لاتسيو 5 أهداف في مباراة في المسابقات الأوروبية.

الأولى كانت عام 1977 أمام لانس الفرنسي (6-0)، بينما الثانية أمام تينيريفي الإسباني عام 1996 (5-3) في الدوري الأوروبي.

أما الثالثة والأخيرة كانت أمام فالنسيا الإسباني عام 2000 (5-2) في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماورويسيو ساري في تصريحات لـ سكاي سبورت إيطاليا: "إنها مسؤوليتي، سأتعامل مع اللاعبين. سأطلب منهم تفسيرا لأني رأيت غطرسة".

وأضاف " كنا جميعًا نقف مكتوفي الأيدي ونُكمل المباراة بإيقاع منخفض، كما لو كنا متقدمين 4-0".

وتابع "لسوء الحظ في بعض الأحيان لا يحضر لاتسيو على الإطلاق، والأمر أسوأ لأن هذا كان في أوروبا".

وواصل "هذه الانهيارات المفاجئة مشابهة لما حدث في العام الماضي. من الصعب فهم ما يحدث".

وأتم "أحتاج العودة إلى الوراء والتفكير، هل أنا من يجب عليه التراجع، أو إذا كان هناك لاعب يحتاج إلى الرحيل".

وتوقف رصيد لاتسيو عند الثلاث النقاط الذي حصدهم المباراة الماضية أمام فينورد في المركز الثالث.