"توقف عن التصرف كقرد".. نيمار وبيليه في مقدمة انتفاضة البرازيل للدفاع عن فينيسيوس ضد العنصرية

أثارت تصريحات بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبانيين عن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، حالة من الغضب والدعم للاعب البرازيلي.

البداية أتت من تصريحات كوكي نجم أتلتيكو مدريد قبل لقاء الفريقين في دربي العاصمة الإسبانية، حيث توعد فينيسيوس بحدوث مشكلة إذا سجل واحتفل بطريقته الراقصة.

برافو التقط الخيط بصورة أكثر حدة، حيث قال مخاطبا فينيسيوس: "عليك أن تحترم الخصم. إذا أردت الرقص فاذهب إلى صالة السامبا في البرازيل. في إسبانيا يجب أن تحترم المنافسين وأن تتوقف عن التصرف كقرد".

ربما كان برافو يقصد الرقص بوصف "القرد"، ولكن هذا الأمر لا يشكل فارقا الآن، فذلك الوصف سيئ السمعة لطالما استخدمه العنصريون لوصف اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء، وبالتالي لم يعد الرقص محور هذا الخلاف.

الرصاصة الأولى أطلقها برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد قائلا: "هذا الأبله يجب أن يغادر المكان معتقلا. لا أعذار. إذا كان هذا ما يقوله على الهواء، تخيل ما يقوله خارجه. لا يمكن تصور الأمر إن لم يتم القبض عليه".

انضم نيمار نجم باريس سان جيرمان سريعا إلى المسألة قائلا: "ارقص يا فيني جونيور. راوغ وارقص وكن نفسك، سعيدا بطريقتك. الهدف القادم سنرقص".

أما بيليه أسطورة الكرة البرازيلية، فكتب عبر تويتر: "الكرة هي السعادة. إنها رقصة وحفل حقيقي. على الرغم من أن العنصرية لا تزال موجودة، إلا أننا لن نسمح لها بوقفنا عن الابتسام. سنواصل القتال ضد العنصرية بهذه الطريقة: نقاتل لأجل حقنا في أن نكون سعداء".

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022

أيضا قال إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد ومنتخب البرازيل: "أخي فينيسيوس، الاحتفال بالأهداف هو حقك، ولن ينزع تعليق عنصري ذلك عنك. اعتمد عليّ. المزيد من الانتصارات قادمة في كرة القدم وخارجها، ودائما أقصى الاحترام لكل فرد منا".

Mi hermano, @vinijr: celebrar goles es tu derecho. Y ningún comentario racista te va a quitar eso. ¡Cuenta conmigo! Y más y más victorias por venir. En el fútbol y más allá, siempre con el máximo respeto por cada uno de nosotros. — Éder Militão (@edermilitao) September 16, 2022

وأخيرا كتب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر تويتر: "سيكون هناك رقص ومراوغات، ولكن فوق كل ذلك، الاحترام. ليلة الخميس (15 سبتمبر) تعرض لاعبنا فينيسيوس جونيور لتصريحات عنصرية. يظهر الاتحاد البرازيلي تضامنه ودعمه".

Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta @vinijr foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: #BailaViniJr. pic.twitter.com/Ri3EHqCkl5 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2022

ويلعب ريال مدريد في ضيافة أتلتيكو مدريد يوم الأحد 18 سبتمبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الدوري الإسباني.