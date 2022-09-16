ألفيش: رونالدو لا يجعلك تتنفس.. وهذا الفارق بين ميسي وبيليه

كشف داني ألفيش ظهير أيمن برشلونة السابق عن أصعب منافس واجهه خلال فترته الذهبية مع النادي الكتالوني.

ووصف ألفيش، كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي بأنه المنافس الأصعب له في مسيرته.

وقال لاعب بوماس أونام المكسيكي عبر "ماركا" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو؟ هذا الوغد لا يسمح لك بالتنفس لثانية واحدة. لم أظهر أمامه بمستوى سيء، لكن الأمر كان صعبا. إنه آلة تهديف".

وشهدت مواجهات برشلونة وريال مدريد لسنوات، مباراة خاصة بين كريستيانو رونالدو وداني ألفيش.

ميسي وبيليه

وعن المفاضلة بين ميسي وبيله أوضح "اخترت بيليه لسبب واحد: لقد غير كرة القدم بشكل عام. ميسي غير جيلا كاملا".

وأضاف "بالنسبة لي، لا ينبغي أن يكون بيليه جزءا من هذا النقاش. إذا سألتني، من هو أفضل لاعب في التاريخ؟ أود أن أقول ميسي. بيليه خارج المنافسة".

ألفيش لعب مع برشلونة 391 مباراة سجل فيها 21 هدفا وصنع 101 آخرين كما فاز بـ25 بطولة في الفترة من 2008-2016.

وعاد النجم البرازيلي إلى صفوف البلوجرانا من نوفمبر 2021 حتى يوليو الماضي وشارك في 17 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وانتقل داني ألفيش إلى صفوف بوماس أونام المكسيكي عقب رحيله عن برشلونة وشارك في 10 مباريات وصنع 4 آخرين حتى الآن.