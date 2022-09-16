ديست يكشف الفارق بين ميلان وبرشلونة.. ويختار نجمه المفضل

كشف الأمريكي سيرجينيو ديست لاعب ميلان الإيطالي المُعار من برشلونة الفارق بين الفريقين.

وانضم ديست في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بمقابل 20 مليون يورو.

وقال ديست في مؤتمر الصحفي: "عندما لعبت في أياكس وانضممت لـ برشلونة كان الأسلوب ذاته، الكثير من الاستحواذ، لكن اعتقد أننا هنا نلعب بطريقة أكثر فاعلية، نسير أسرع نحو الهدف ويجب أن نتأكد من أننا جميعا ندافع".

وأضاف "من الصعب إيجاد المقارنة بشكل كامل الآن، ربما أجيب عن هذا السؤال بشكل أفضل في نهاية الموسم".

وعن نجمه المفضل قال: "رونالدينيو، لكن هناك أيضا لاعبين كبار مثل باولو مالديني، إنه نادٍ تاريخي، في الوقت الحالي رافائيل لياو يفعل أشياءً رائعة، يسجل ويصنع، الفريق يلعب جماعيا بشكل عام".

وعن مركزه المفضل قال: "اعتقد أنني يمكنني اللعب في اليمين واليسار، لدي بعض المهارات الهجومية، لذلك إذا كان هناك فرصة من الممكن أن ألعب بشكل متقدم".

وأتم "سأقدم أفضل ما لدي وفي نهاية الموسم سنرى ما هو قرار النادي، الشيء الوحيد الذي سأفعله أفضل ما لدي".

ولم يخض بعد ديست أي مباراة في الدوري الإيطالي، واكتفى بالمشاركة كبديل في دوري الأبطال مرتين.

ويستعد ميلان لمواجهة نابولي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي إذ يتصدر كلاهما رفقة أتالانتا الترتيب برصيد 14 نقطة.