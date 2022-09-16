إسبانيا تعلن مواجهة الأردن استعدادا لـ كأس العالم

أعلنت إسبانيا عن مواجهة الأردن استعدادا لمنافسات كأس العالم 2002.

ويتواجد المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الخامسة رفقة ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

وسيلعب منتخب إسبانيا ضد الأردن في آخر مبارياته الودية قبل خوض منافسات كأس العالم.

وحددت إسبانيا يوم 17 نوفمبر المقبل موعدا لمواجهة الأردن في عمان العاصمة.

ويخوض المنتخب الإسباني معسكرا في الفترة الحالية استعدادا لمواجهتي سويسرا والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الـ24 من سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما يقابل البرتغال في الـ27 من سبتمبر المقبل في اختتام بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت قائمة المنتخب الإسباني لمواجهتي سويسرا والبرتغال كالآتي:

حراس المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - روبرت سانشيز.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دييجو يورينتي - هوجو جويامون - داني كارفخال - جوردي ألبا - جايا - إريك جارسيا - باو توريس.

خط الوسط: جافي - بيدري - كوكي - ماركوس يورينتي - كارلوس سولير - سيرجي بوسكيتس - رودري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ماركو أسينسيو - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا - فيران توريس - بورخا إيجليسياس - يرمي بينو.