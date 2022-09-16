سقوط لاعب وظهور آخر.. تغيير بسيط في قائمة فرنسا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

طرأ تغيير بسيط على قائمة منتخب فرنسا المستدعاة لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي المقبل.

وقرر ديديه ديشان استبدال أدريان رابيو بـ بوبكر كامارا لاعب وسط أستون فيلا بسبب الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

وظهر كامارا (22 عاما) مع المنتخب الفرنسي أول مرة في بطولة دوري الأمم الأووربية، وخاض 3 مباريات بواقع 164 دقيقة.

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ويظل أبرز الغائبين عن القائمة كريم بنزيمة قائد ريال مدريد للإصابة، كما يبتعد بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

منتخب فرنسا بعد التعديل:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – مايك ماينيان (ميلان الإيطالي) – ألفونس أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي)

الدفاع: رافاييل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنوا بادياشيلي (موناكو) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – جوناثان كلاوز (أوليمبيك مارسيليا) – فيرلان ميندي (ريال مدريد الإسباني) – تيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)

الوسط: أورليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – بوبكر كامارا (أستون فيلا الإنجليزي) – ماتيو جيندوزي (أوليمبيك مارسيليا) – يوسف فوفانا (موناكو)

الهجوم: أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) – كريستوفر نكونكو (لايبزج الألماني) – راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني)

وتستقبل فرنسا نظيرتها النمسا يوم 22 سبتمبر في سان دوني، قبل أن تحل ضيفة على الدنمارك يوم 25 سبتمبر.

وتتواجد فرنسا في كأس العالم بمجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

فرنسا كأس العالم دوري الأمم الأوروبية
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