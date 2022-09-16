مؤتمر أرتيتا عن - عودة أرسين فينجر.. وعدم سعادته بتأجيل المباريات

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على عدم سعادته بتأجيل مباريات الفريق الأسبوع الماضي بسبب تداعيات وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وألغي مباراتين لـ أرسنال الأسبوع الماضي، الأولى أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي والآخرى أمام بي إس إيندهوفن في الدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالتأجيلات؟ كنا بحاجة للعب، نريد أن نلعب، عندما تنظر إلى الجدول الزمني، خاصة بعد كأس العالم أو ما يتعين علينا أن نمر به بعد كأس العالم أو الشهر المقبل، كنا بحاجة إلى لعب تلك المباريات".

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وأضاف "الابتعاد في الترتيب بعدم لعب تشيلسي وليفربول ويونايتد؟ يجب أن نفوز بمبارياتنا بالإضافة إلى أننا سنلعب المباريات الأخرى في مرحلة ما".

وتابع "أنا أفكر بطريقة صحية، أفكر أين أنا وأين أريد أن أذهب واستمر، من المهم دائما التفكير هكذا".

وعن عدم استدعاء بن وايت، أوضح "هل بسبب تغيير مركزه؟ أنه يلعب معنا في كلا المركزين (مدافع وظهير أيمن) أنه يتم اختياره أحيانا وأحيانا لا، في رأيي هذا قرار المدرب ما يمكنني قوله هو حين يتم استدعائه سيكون جاهزا".

وعن حصد جائزة مدرب الشهر، قال: "إنه لشيء رائع. إنها علامة على أن الفريق يؤدي بشكل جي ، والفوز. شكراً لكل فرد في النادي واللاعبين الذين يصنعونا الفارق على أرضية الملعب والجماهير العظيمة".

وظفر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

وتفوق أرتيتا في السباق على كل من أنطونيو كونتي "توتنام" وبيب جوارديولا "مانشستر سيتي" وجراهام بوتر "برايتون سابقا وتشيلسي حاليا" وماركو سيلفا "فولام".

وأصبح أرتيتا ثاني مدرب في تاريخ أرسنال يحقق تلك الانطلاقة بعد المدير الفني التاريخي للمدفعجية، آرسين فينجر.

وتعد هذه ثالث مرة يظفر فيها أرتيتا بالجائزة بعد شهري سبتمبر 2021 ومارس 2022.

وأتم "عودة أرسين فينجر بمنصب إداري في النادي؟ الباب دائما مفتوح من أجله عندما يكون جاهزا، إنه يعرف شعوري بخصوص ذلك، وآمل أن يحدث ذلك قريبًا لأنني أعتقد أنه سيكون مصدر إلهام وسيسعد الكثير من الناس برؤيته".

ويحل أرسنال ضيفا أمام برينتفورد الأحد المقبل في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة ولم يُهزم سوى مرة وحيدة كانت أمام مانشستر يونايتد.

أرسنال الدوري الإنجليزي بيرنتفورد
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