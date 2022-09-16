تين هاج: أعتقد أن رونالدو ملتزم تماما مع مشروعنا وللفريق

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

يؤمن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه ملتزم تماما تجاه مشروعه مع الشياطين الحُمر وأن مستواه سيتحسن أكثر بمرور الوقت.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وسجل رونالدو أول أهدافه في الموسم الجاري بعدما أحرز ركلة جزاء في الدوري الأوروبي في شباك شيريف تيراسبول بثاني جولات المسابقة أمس الخميس.

وتحدث تين هاج عقب المباراة قائلا: "كنا نتوقع مستوى رونالدو خاصة مع عدم مشاركته في الجولة التحضيرية".

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وتابع "لذا تعين عليه أن يعمل بجد وأن يرفع مستوى لياقته البدنية وعندما يحدث ذلك سيسجل المزيد من الأهداف".

وأردف المدرب الهولندي "تستطيعون رؤية أنه اقترب من تلك اللياقة المطلوبة، وأعتقد أنه ملتزم تماما تجاه مشروعنا وتجاه فريقنا".

وأتم تين هاج "هو كذلك مرتبط باللاعبين حوله ويتواصل مع الجميع وأنا سعيد بذلك".

تين هاج رونالدو مانشستر يونايتد
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